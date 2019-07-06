«نمو الوظائف» يُسقط «وول ستريت» في المنطقة الحمراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، إذ قلص انتعاش قوي لنمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، انخفضت المؤشرات أمس الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية التي تقلص من احتمالات خفض معدل الفائدة.

وجاء هبوط «وول ستريت» مع شكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي، وكانت أسهم الرقائق الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، فيما كان قطاع البنوك أكبر الرابحين.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.4% إلى 26869.2 نقطة، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.5% إلى 2981.4 نقطة، وتراجع «ناسداك» بنحو 0.6% إلى 8125.2 نقطة.

وانتعش نمو الوظائف الأمريكية بقوة في يونيو، لكن ارتفاع الأجور بوتيرة متوسطة وتزايد الدلائل على أن الاقتصاد يتباطأ بشدة قد يشجعان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بمقدار 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع في خمسة أشهر. وخلق الاقتصاد وظائف أقل بمقدار 11 ألفاً في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار مقارنة مع التقديرات السابقة. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف 160 ألفاً في يونيو.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 172 ألف وظيفة شهرياً في النصف الأول من العام.

وزاد متوسط الأجر في الساعة ستة سنتات أو 0.2% بعد أن ارتفع 0.3% في مايو، ما يُبقي الزيادة السنوية للأجور عند 3.1% للشهر الثاني على التوالي، وارتفع معدل البطالة بمقدار عُشر نقطة مئوية إلى 3.7% مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.

وفي القارة العجوز، استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس الجمعة، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية، وفيما نزلت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقعات تشاؤمية من سامسونج للإلكترونيات بشأن الأرباح، عادت المؤشرات للتراجع بشكل جماعي خلال الجلسة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوى في أكثر من 12 شهراً، ويتجه المؤشر صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.9% مع انخفاض أسهم انفينيون وإس.تي. ميكروالكترونيكس وسيلترونيك ما يتراوح بين 0.7% و1.5% بعد توقعات سلبية لسامسونج أظهرت تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سوقي الرقائق والهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتعززت المخاوف في قطاع التكنولوجيا، بعد أن حذرت مجموعة هكساجون السويدية للصناعات التكنولوجية من انخفاض إيراداتها الفصلية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع أسهم الشركة للانخفاض 14%.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% بما يفوق المؤشرات المناظرة، متأثراً سلباً جراء تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة.

وفي طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً في ظل تعاملات متقلبة أمس الجمعة في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز قبل صدور تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما سجلت أسهم شركات النفط والتعدين أداء دون السوق بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف النمو العالمي.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.2% ليغلق عند 21746.38 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وفي الأسبوع، ارتفع المؤشر القياسي 2.2% محققاً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن أوقدت هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين الآمال في أن الطرفين المتحاربين قد يحرزان تقدماً في المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة.

وتباين أداء شركات التصدير، إذ ارتفع سهم أدفانتست كورب 1.8% وتراجعت أسهم باناسونيك 0.5% وصعدت أسهم تويوتا موتور 0.3%.

وهبطت أسهم شركات التعدين والنفط بعد تراجع أسعار الخام بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، ونزل سهم إنبكس كورب 1.4% وانخفض سهم إدميتسو كوسان 0.3%، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% ليغلق عند 1592.58 نقطة.

(وكالات)

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين قفزة حادة، خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري.

وتأتي القفزة في عوائد سندات الحكومة الأمريكية، والتي تتحرك عكسياً مع أسعار تلك الديون، بعد إضافة اقتصاد الولايات المتحدة عدد وظائف لسوق العمل يفوق المتوقع.

ومن شأن تقرير الوظائف القوي أن يساعد في عكس الشعور السلبي حيال الاقتصاد الذي أدى لزيادة توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع العائد على ديون الحكومة بالولايات المتحدة لآجل عامين إلى 1.839%، وخلال تلك الفترة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات ولآجل 30 عاماً إلى 2.014% و2.522% على الترتيب.