يانجتسي..نهر صيني من المعالم السياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنشط حركة السفن السياحية على طول نهر «يانجتسي»، أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل، والذي يمتد على مدى 6300 كيلومتر من شانجهاي وعبر قلب الأراضي الصينية.

وينطلق النهر من جبال تنجولا في التبت، ثم تخترق مجراه الأعلى الجبال الشاهقة والأودية السحيقة قبل أن يصب في بحر الصين مما يتيح له طاقة مائية وافرة. ويعتبر «يانجتسي» الذي يطلق عليه «النهر الذهبي»، شريان رئيسي للمواصلات النهرية في الصين.

ويعبر المجرى الرئيسي لنهر «يانجتسي» وروافده خلال 18 مقاطعة ومدينة، ويمكن اعتباره خطاً يقسّم الصين تقريباً إلى شمال وجنوب، ويتدفق تيار النهر من منبعه في هضبة التبت الواقعة في الأجزاء الشمالية من البلاد، ليعبر الميناء النهري «تشونجتشينغ»، ثم يعبر سهول «جيانجسو» و«شانجهاي» ليصل إلى مصبه في بحر الصين الشرقي.

ويمكن تقسيم مجرى النهر إلى ثلاثة أقسام هي: الروافد العليا بما فيها منطقة الخوانق (الأخاديد) الثلاثة، والروافد الوسطى، ثم الروافد الدنيا.

بدأ مشروع سد الخوانق الثلاثة في عام 1971 واكتمل في عام 2009، وهو أكبر مشروع بناء من صنع البشر في العالم. وتم بناء السد في الأساس للحد من الخسائر في الأرواح بسبب الفيضانات السنوية، إلى جانب الاحتفاظ بأكبر مخزون للمياه العذبة في العالم، ورفع مستوى نهر «يانجتسي» لنحو 175 متراً. ويعتبر السد الآن أكبر منشأة لتوليد الكهرباء في العالم، حيث توفر المحطة المقامة عليه 15% من طاقة التوليد الكهرومائية في الصين.

الخوانق الثلاثة

يعتبر خانق «شيلينج» هو الأطول من بينها، ويبلغ طوله 76 كيلومتراً، وهو يجري عبر أخاديد مذهلة، ممتداً من مصب نهر «شيانجشي» في الغرب إلى ممر «نانجينجوان» عند مدينة «يتشينج» في الشرق.

والثاني هو خانق «وو»، بطول يبلغ 40 كيلومتراً، وهو معروف باسم «خانق السحرة» نسبة لعمقه وطبيعته الملتوية، ويمتد من مصب نهر «دانينج» وإلى الشرق من مدينة «ووشان»، ويتضمن 12 قمة مذهلة أشهرها قمة الآلهة «جوديس بيك».

الخانق الثالث هو «كوتانج» المعروف محلياً باسم صندوق الرياح «ويند بوكس جورج»، ويبلغ طوله 28 كيلومتراً وهو مرصوف بالحجر الجيري. ويرتحل النهر هنا عبر مضيق صغير يقع بين منحدرين من الحوائط الحجرية الصمّاء، ويتميز بمدرجات «مينج ليان» التي نحتها الحارس الشخصي لأحد المسؤولين من سلالة «سونج»، والذي قُتل وهو يحاول استعادة جثمان سيده من أعماق واجهة الهاوية.

محطات التوقف

تستغرق كامل الرحلة النهرية وهي بطول 2253 كيلومتراً بين «تشونجتشينج» و «شانجهاي» بين 10 إلى 11 يوماً، ولكننا نجد أن معظم الأشخاص يفضّلون برنامجاً لرحلة نهرية وجولة سياحية تتضمن رحلة لما بين ثلاثة إلى ستة أيام على طول نهر «يانجتسي» من «تشونجتشينج» إلى «ووهان» لزيارة الخوانق الثلاثة، تليها رحلات إلى سور الصين العظيم، و«جويلين» و«شانجهاي» و«شيان».

يمكن أن تشمل الأمسيات خلال الجولة زيارة مطعم محلي لتناول مأدبة صينية تقليدية، ورؤية «الأوبرا الصينية» أو مشاهدة عرض من فرقة «أكروبات شانجهاي» الشهيرة.

سفن جولة «يانجتسي» السياحية

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عادة ما تكون الأولويات المنطقية التي تتحكم في اختيارك للسفينة النهرية المناسبة لجولة «يانجتسي» هي سعر الرحلة، ووسائل الترفيه خلال الرحلة، والمقصورة والخدمات المقدمة على متن الرحلة.

فكل هذه العناصر ينبغي أخذها في الاعتبار عند اختيار السفينة المناسبة للقيام بالجولة، وإذا كنت أكثر حذراً فربما تفكّر أيضاً في تفاصيل إضافية، وإليك فيما يلي أول 3 أشياء ينبغي معرفتها عن السفن السياحية لجولة «يانجتسي»:

1- بعض السفن مزودة بمصاعد كهربائية: تحتوي سفن الجولات السياحية في نهر «يانجتسي» جميعها على طوابق يتراوح عددها من 5 إلى 7 طوابق، ولذا فإن وجود المصاعد سيوفّر الكثير من الوقت والجهد ويكون أكثر ملاءمة بصفة خاصة لكبار السن والمعاقين.

2- بعض السفن مزودة بأحواض للسباحة: تحتوي السفن السياحية على مرافق ترفيهية مثل صالات الطعام وسبا وقاعة سينما، كما أن جميع المقصورات مكيفة، ولكن اختيارك لسفينة مزودة بحوض للسباحة يضمن لك الحصول على أقصى درجات المتعة والترفيه والاسترخاء خلال الجولة.

3- جميع السفن مزودة بشرفات: إن وجود شرفة في مقصورة السفينة يجعل الرحلة في أشبه بفضاء خاص، حيث يمكنك من خلالها الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

أفضل الأوقات للقيام بالجولة

يكون أنسب الأوقات للقيام بالرحلة النهرية بين شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، أو بين أواخر أغسطس/آب وأوائل أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال أشهر الصيف خصوصاً خلال الفترة الواقعة بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

ومع ذلك فإن وادي نهر «يانجتسي» يمكن أن يشهد درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في الصيف خلال الفترة بين شهري إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، ويمكن أن تشهد تلك الفترة من العام هطول أمطار غزيرة في حين تهيمن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الرطبة على الظروف الجوية.

يفضل كذلك تجنب العطلات الوطنية مثل العيد الوطني في شهر أكتوبر/تشرين الأول ومناسبة عيد العمال التي يحتفل بها في نوفمبر/تشرين الثاني، ومطلع السنة الصينية الجديدة، حيث تكون تلك الأيام مزدحمة.

مدينة الأشباح

تعرف مقاطعة «فينجدو»، التي تقع على جبل «مينج» على الضفة الشمالية من مقاطعة نهر «يانجتسي» لمعظم الصينيين باسم «مدينة الأشباح»، وتجمع هذه المدينة التي يرجع تاريخها إلى 2000 عام بين الثقافات الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية إلى جانب سحرها من الأشباح.

وقد حصلت مدينة «فينجدو» على اسمها كمدينة للأشباح في عهد سلالة «هان» الشرقية، حين قدم اثنان من مسؤولي البلاط الإمبراطوري هما «يين تشانشينج» و «وانغ فانغبينغ» إلى جبل «مينج» لممارسة التعاليم الطاوية.

وبني المعبد الهائل المقام على جبل «مينج» في وقت لاحق خلال عهد سلالة «تانج» وهو مخصص لتصوير الحياة في الجحيم، ويعرض تماثيل لشياطين الجحيم وأدوات التعذيب التي يستخدمونها، ليعكس فكرة كيفية معاقبة الأشرار والأشخاص السيئين بذهابهم إلى الجحيم، مثلما يحصل الأخيار والصالحون على معاملة حسنة في الآخرة.

ووفقاً لهذه الرؤية الصينية للآخرة، فإنه ينبغي على المتوفى اجتياز ثلاثة اختبارات وعتبات رئيسية قبل دخول العالم الآخر، وتجرى هذه الاختبارات في ثلاثة مواضع هي: جسر «لا شيء يمكن فعله»، الذي يربط العالم الحقيقي بالعالم السفلي، ويتكون من ثلاثة أقواس حجرية متطابقة، وممر «التعذيب بالأشباح»، الذي يقال إنه يتم فيه عرض الموتى على «ياما»، ملك الجحيم، قبل البت في شأنهم، ثم أخيراً هناك قصر «تيانزي» ابن السماء، وهذه المواقع الثلاثة من بين العديد من نقاط الجذب السياحي في المنطقة ذات المناظر الطبيعية الخلابة.