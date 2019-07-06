شكرا لقرائتكم خبر عن تميم جبر رئيساً للاستثمارات بـ «المملكة القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقارير، أول أمس الخميس، بأن شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عينت مديراً تنفيذياً بمصرف «دويتشه بنك» في السعودية رئيساً لوحدة الاستثمارات الدولية بالشركة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تميم جبر سينضم إلى المملكة القابضة في وقت لاحق هذا العام.
كان جبر أول مدير تنفيذي يعينه «دويتشه بنك» في السعودية، وقد ظل بالبنك لمدة 16 عاماً.
(د ب أ)
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