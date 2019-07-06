الأسواق تتطلع لمزيد من القرارات المباشرة في اجتماعات المؤثرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



سجلت قمة العشرين الأخيرة مزيجاً من الإيجابيات والسلبيات على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول المشاركة، في الوقت الذي ابتعدت فيه القمة عن وجود تأثيرات مباشرة لها على مسارات أسواق النفط لدفعها نحو الاستقرار والتوازن وحماية حقوق المنتجين، نظراً لكون أغلبية أعضاء قمة العشرين من الدول الصناعية الكبرى المنتجة والمستهلكة للنفط بنفس الوقت، ما يضع مزيداً من العقبات أمام تفعيل قوى السوق بشكل دائم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عوامل التأثير المباشرة على أسواق النفط والطاقة العالمية مازالت خارج أجندات القمم المتتالية كونها اقتصادية وسياسية بامتياز.

وقال تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إن قرارات أوبك السابقة وتوجهات تمديد إتفاق خفض الإنتاج لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر إضافية، تبدو أكثر تأثيراً على أسواق النفط والعلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة والأسعار المتداولة، كونها قرارات مباشرة ولها من التأثير ما يمنحها القدرة على إدارة قوى السوق، ولأنها تأخذ بالاعتبار مصالح كافة الأطراف.

ولفت تقرير نفط الهلال الى أنه من المرجح أن يدفع أعضاء أوبك والمنتجون من خارجها إلى إعادة تمديد قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل الذي أُتفق عليه في بداية العام الحالي؛ بهدف التعامل بكفاءة مع متغيرات السوق ومؤشرات الإنتاج والاستهلاك المتقلبة.

وأوضح التقرير الأسبوعي أن أسواق النفط والطاقة أضحت أكثر حاجة إلى القرارات المباشرة على مستوى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، وإلى تفعيل عوامل السوق وكفاءته؛ بعيداً عن مصالح الدول وسياسات الهيمنة التي لم تنعكس إيجاباً على أيٍ من الأطراف حتى اللحظة، فالأسعار لم تتجاوز حاجز 70 دولاراً ولم تسجل مستويات متدنية دون 60 دولاراً للبرميل، فيما بقيت مستويات الإنتاج لكافة الأطراف عند مستويات مرتفعة؛ وبقيت التأثيرات القادمة من الارتباط بالدولار الضعيف على حالها.

وعَّدَ تقرير نفط الهلال أن حجم التداخل القائم على المؤثرات الاقتصادية، والتي تقع في قلب مناقشات قمة العشرين الأخيرة وفي مقدمتها «تطوير سياسات فعّالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة» والتجارة والاستثمار والابتكار، بعيدة عما تحتاجه أسواق الطاقة من تعزيز عوامل الاستقرار والتوازن، وبما يؤدي إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف.