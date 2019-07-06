العراق وعُمان يعتزمان التعاون في النفط والغاز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير النفط العراقي في بيان أول أمس الخميس، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق.

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله: إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.

وقال الغضبان: «نصت مذكرة التفاهم أيضاً على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان، لتكرير النفط الخام المستورد من العراق».

وأشار البيان إلى أن البلدين سيبحثان آفاق التعاون المشترك والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

(رويترز)