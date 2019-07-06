شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وعُمان يعتزمان التعاون في النفط والغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير النفط العراقي في بيان أول أمس الخميس، إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق.
ونقل البيان عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله: إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.
وقال الغضبان: «نصت مذكرة التفاهم أيضاً على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان، لتكرير النفط الخام المستورد من العراق».
وأشار البيان إلى أن البلدين سيبحثان آفاق التعاون المشترك والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر العراق وعُمان يعتزمان التعاون في النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.