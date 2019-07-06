مصر ترفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات، في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 (أوكتين) إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 (أوكتين) الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية، الجمعة، إن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؛ بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وطبقت مصر آلية تسعير تلقائي مماثلة للبنزين 95 (أوكتين) في إبريل/‏‏نيسان. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل الكُلفة الفعلية‭ ‬حالياً.

وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو/‏‏تموز 2014.

وذكر البيان أن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجاري.

وبحسب المسؤول، فإن الحكومة لا تزال تدعم أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والأسمنت بنسبة 28.5%، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء من دون تغيير.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/‏‏حزيران الماضي.

(رويترز)