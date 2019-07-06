شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبقي على «الإنتاج» مستقراً في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر بأوبك، أمس الجمعة، إن السعودية ضخت 9.782 مليون برميل يومياً من النفط في يونيو/‏حزيران، ارتفاعاً من 9.67 مليون برميل يومياً في مايو/‏أيار.

وأبقت المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، على إنتاجها النفطي دون المستوى المستهدف للإنتاج البالغ 10.3 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده أوبك، والذي يهدف إلى تقليص المخزونات ودعم الأسعار.

واتفقت أوبك مع حلفائها بقيادة روسيا، يوم الثلاثاء، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/‏آذار 2020.

(رويترز)

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