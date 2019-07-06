البنوك تضخ 37 ملياراً استثمارات جديدة في 5 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



ارتفع حجم المحفظة الاستثمارية للبنوك العاملة في الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3% (حوالي37.5 مليار درهم ) ليصل حجمها مع نهاية مايو الماضي إلى 370.3 مليار درهم شكلت حوالي 12.71% من إجمالي الأصول التي وصلت إلى 2912.9 مليار درهم بنمو نسبته 1.5%. وذلك رغم تراجع حجم المحفظة الاستثمارية للبنوك العاملة في الدولة خلال شهر مايو 2019 مقارنه مع نفس الشهر من العام الماضي 0.4%، وتركزت استثمارات البنوك على سندات الدين التي زاد حجمها 12.4% منذ بداية العام ولغاية مايو الماضي إلى 237.1 مليار درهم، تمثل حوالي 64.03% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي زادت استثماراتها في الأسهم بمقدار 400 مليون درهم إلى 10.5 مليار درهم.

وشهدت محفظة البنوك الائتمانية نموا طفيفا خلال مايو مقارنه مع إبريل الماضي بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت هذه المحفظة منذ بداية العام ولغاية مايو الماضي بنسبة 1.5% إلى 1681.4 مليار درهم، منها 204.8 مليار درهم تمويلات للقطاع الحكومي، حيث ارتفع تمويل هذا القطاع بنسبة 6.9% وهو القطاع الأعلى نموا في الحصول على التمويل من البنوك مقارنة مع القطاعات الأخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وشهدت تمويلات القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، في حين أظهرت أرقام المصرف المركزي الأخيرة نمو تمويل هذا القطاع منذ بداية العام ولغاية مايو الماضي بنسبة 0.8% إلى 1139.0 مليار درهم. وواصلت البنوك سياستها الحذرة والاحترازية تجاه تمويل قطاع الأفراد، وتراجع تمويل هذا القطاع خلال مايو 0.1%، في حين تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 1.5% إلى 332.2 مليار درهم.

وفي مجال الودائع فقد شهدت الودائع لدى البنوك تراجعاً بنسبة 0.8% خلال مايو، وأظهرت أرقام الودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نمواً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إجمالي هذه الودائع إلى 1758.9 مليار درهم. وارتفعت الودائع الحكومية خلال مايو بنسبة طفيفة 0.3%، لكنها نمت بنسبة 1.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 294.6 مليار درهم. وتراجعت ودائع القطاع العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 9.4% إلى 187.6 مليار درهم. وبقيت ودائع القطاع الخاص مرتفعة بنسبة 2.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي رغم تراجعها بنسبة 0.7% في مايو الماضي إلى 1031.6 مليار درهم.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفعت قاعدة رأسمال البنوك في الدولة 1% لتقفز إلى 358.8 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي. وارتفع حجم المخصصات لمواجهة الديون غير المنتظمة والفوائد المعلقة 4.5% منذ بداية العام ليصل إجمالي رصيدها إلى 94.5 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي. كما ارتفع حجم المخصصات العامة في 5 أشهر بنسبة 3.8% إلى 32.4 مليار درهم.

وارتفع مؤشر نسبة القروض إلى الأموال المستقرة من 82.3% نهاية 2018 إلى 82.4% مع نهاية مايو الماضي. كما ارتفع مؤشر السيولة المؤهلة خلال الفترة من 17.5% إلى 17.7%.