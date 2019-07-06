عالم مدهش يستضيف حفلاً غنائياً مجانياً 11 يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



يستضيف عالم مدهش، حفلاً غنائياً مجانياً تحييه النجمة العربية الشابة حلا الترك، وذلك بالتزامن مع احتفالاته بدورته العشرين.

وسيقام الحفل يوم الخميس 11 يوليو؛ حيث ستقدم حلا لجمهورها باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال، إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها.

وسيقام الحفل الغنائي على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي. ويدعو عالم مدهش، جميع العائلات لزيارة أقسامه المميزة والاستمتاع بكل ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية، وغير ذلك الكثير من الفعاليات والأنشطة الأخرى، التي تتناسب مع كافة أفراد العائلة من مختلف الجنسيات.

ويتيح عالم مدهش لزوراه ممن يحملون بطاقة «إسعاد»، فرصة الحصول على ترقية بقيمة 50% على باقات الألعاب، إلى جانب خصم بنسبة 20% على المطاعم الموجودة في فندق «نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي» وفندق «إيبيس مركز دبي التجاري العالمي» وفندق «إيبيس وان سنترال»، عند تقديم إيصال الدفع من عالم مدهش.

وتتوفر أيضاً في عالم مدهش عروض خاصة بالألعاب المتنوعة خلال أيام الأسبوع وأيام عطلة نهاية الأسبوع، لتتيح المجال أمام الجميع للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة بأسعار مناسبة.

ويفتح عالم مدهش أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً لغاية 10 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية من الساعة 11 صباحاً لغاية 11 ليلاً.