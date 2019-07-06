شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.. جلوبال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى للأسبوع الثانى، بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 237.8 مليون جنيه، أعقبه "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 267.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.5 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 45.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 178.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 15 مليون ورقة وبقيمة تداول 156 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 40.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 97.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس"المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 92.2 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.9 مليون جنيه، ثم "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول 1.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 86.7 مليون جنيه، وفى التاسع "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 77.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 72.3 مليون جنيه.

يذكر أن البورصة عقدت 3 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تعطلها يومى الأحد والاثنين الماضيين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك.