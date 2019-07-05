شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تعتمد 193.2 مليون جنيه لمحافظة بنى سويف.. اعرف السبب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً، اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مخصصات لمحافظة بنى سويف بقيمة 193.205 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من محافظة بنى سويف حيث المشروعات التنموية بالمحافظة.

من المقرر أن تنفذ المشروعات التنموية بالمحافظة والتى تأتى فى عدة مجالات، على مرحلتين، المرحلة الأولى منها جارى تنفيذ مشروعاتها بمخصصات بلغت قيمتها 44.170 مليون جنيه، تم تخصيصها ضمن موازنة العام المالى المنتهى 2018/2019، بينما تأتى مشروعات المرحلة الثانية، بمخصصات تبلغ قيمتها 149.035 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالى الحالى 2019 /2020.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة التخطيط، تأتى تلك المخصصات لتنفيذ مشروعات بكافة القطاعات بالمحافظة، حرصاً على استمرار تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتلبية احتياجاتها، لافتا إلى أن التخصيصات المعتمدة جاءت فى إطار تنمية صعيد مصر، باعتباره فى قلب خطط التنمية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.