شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم" تعلن التعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.. فتحة العداد بـ9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة كريم مصر، عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود صباح اليوم.

وبلغت التعريفة بالقاهرة 9 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 7.7 جنيه، و3.19 جنيه لكل كيلو بدلا من 2.8 جنيه، و0.91 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.76 جنيه.

أما التعريفة بالإسكندرية بلغت 8 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 6.94 جنيه، و3.43 جنيه لكل كيلو بدلا من 3.01 جنيه، و0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.68 جنيه.

Advertisements

وقالت كريم، فى رسالة نصية لعملائها، إنها ملتزمة بتقديم أفضل خدمة من حيث الأمان والسعر المناسب والاعتمادية، مضيفة أن الزيادة فى أسعارها لضمان استمرارية الخدمة بالشكل الذى تعود عليه العملاء.

وطمأنت الشركة، العملاء أنه تم تحديث التطبيق ليعكس الأسعار الجديدة، وسيتم تطبيقها على التكلفة التقديرية التى تظهر فى التطبيق، كما أنها ستكون موضحة فى الفاتورة المفصلة التى يتم إرسالها بعد انتهاء الرحلة.