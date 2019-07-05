شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 10600.00، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتتجاوز حاجز 10000.00 دولار وتلامس مستوى 9855.80 كمحطة رئيسية تالية، في حين سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 11342.10 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10500.00 والمقاومة 11400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط