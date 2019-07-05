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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية طفيفة منذ الصباح ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.7044، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط فعالة لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، في حين إن أهدافنا تبدأ بتجاوز مستوى 0.6975 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.6900 كهدف سلبي أول.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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