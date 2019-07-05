- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب قرب مستوى 62.92 دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، وطالما أن السعر دون 64.00، فإن الفرص ستبقى متاحة لتحقيق الكسر المطلوب للاندفاع نحو 59.93 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 64.00 سيوقف السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 65.92 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.