شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب قرب مستوى 62.92 دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، وطالما أن السعر دون 64.00، فإن الفرص ستبقى متاحة لتحقيق الكسر المطلوب للاندفاع نحو 59.93 الذي يمثّل الهدف الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 64.00 سيوقف السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 65.92 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط