شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 57.33، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يحصل على دعم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 54.47 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، في حين يمثل الثبات دون 57.33 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط