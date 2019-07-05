شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للضغط على الدعم المحوري 15.20 في محاولة لكسره، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لتحقيق مستويات سلبية تبدأ عند 15.00 ثم 14.73، في حين يتواجد الهدف التالي للموجة الصاعدة المقترحة عند 15.62.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.15 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد