أسعار حديد التسليح والاسمنت ترتفع في مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لم تمنع محدودية الأعمال الإنشائية خلال رمضان، نتيجة تخفيض ساعات العمل، أسعار حديد التسليح والاسمنت من الارتفاع، حيث أظهر التقرير الشهري لمتوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا سنويا في أسعار هذين المنتجين خلال مايو الماضي مقارنة مع مايو 2018، وبدأ رمضان في 6 مايو فيما انتهى في 3 يونيو 2019.

وأظهرت بيانات التقرير تفاوت الزيادة في أسعار حديد التسليح بين 5.7% و7.8% بحسب المقاس، حيث كانت أعلاها لمقاس 8 ملم، حيث بلغ سعر الطن 2820 ريالا، فيما كانت أدناها لمقاس 6 ملم، حيث بلغ سعر الطن 3382 ريالا، أما أسعار الاسمنت فقد بلغ متوسط الزيادة 5.5% ليصل متوسط الكيس 50 كجم إلى 13.7 ريالا.

في المقابل سجلت 16 سلعة إنشائية من بين 37 سلعة إنشائية يقيسها المؤشر تراجعا في أسعارها السنوية، كان أعلاها للبلوك الأسود، حيث تراجعت قيمة الألف بلوكة إلى 1372 ريالا بنسبة 3.5%، في حين كان أدناها للألمنيوم الذي تراجع إلى 65.6 ريالا بنسبة 1.06%.