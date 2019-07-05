شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.2 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث سجل خام برنت 63.2 دولار للبرميل بمعدل انخفاض بلغ 0.1% وذلك عن أخر إغلاق له أمس كما سجل خام غرب تكساس الوسيط 56.72 دولار للبرميل بمعدل انخفاض بلغ 1.1%.

وجاءت الانخفاضات التى شهدتها أسعار النفط اليوم مدعومة بمخاوف مستقبل الطلب على النفط والخلافات التجارية التى تهدد بانخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمى ولكن القرارات التى أتخذتها منظمة الدول المصدرة للنفط ودول خارجها من ضمنها روسيا أو ما يعرف بـ"أوبك بلس " من تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة الـ 9 أشهر القادمة حد من حجم هذه الانخفاضات.

وانخفض مخزون الخام الأمريكي 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات بانخفاضها ثلاثة ملايين برميل.