شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات عقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات اليوم عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات إيجابية في الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو ما فاق توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.7% من 3.6%.

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ومن شأن هذه البيانات أن تلمح إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، وبالتالي، لن تكون هناك ذريعة قوية أمام الاحتياطي الاتحادي لخفض معدل الفائدة في اجتماع الشهر الجاري كما تشير التكهنات.



من ناحية أخرى، من المتوقع الأسبوع القادم انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أجل حل النزاع القائم بين البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 203 نقاط) إلى 26763 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 8099 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2970 نقطة.