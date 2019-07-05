الاقتصاد

البلاديوم يمحو مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض بفعل قوة الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك بفعل قوة الدولار الأمريكي عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.


وصعد الدولار في أعقاب بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون إضافة 170 ألفاً.


ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار ارتفاع البلاديوم في ظل تصاعد القلق بشأن التغيرات المناخية وانبعاثات الكربون وعوادم السيارات، حيث يستخدم المعدن في تقليل تلك الانبعاثات، وبدأت شركات السيارات تزيد الطلب عليه لهذا السبب.

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وكان البلاديوم قد أصبح في يناير/كانون الثاني الماضي أغلى معدن نفيس للمرة الأولى منذ عام 2002 وارتفع بنسبة 16% في الشهر الماضي، وقفزت قيمته أعلى سعر الذهب أيضاً.


وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1554.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1571.6 دولار وأقل سعر عند 1553 دولاراً.

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