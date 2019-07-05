شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 4% فى محاولة جديدة للتداول أعلى 300$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من4% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،فى محاولة جديدة للتداول أعلى الحاجز النفسي عند 300$ ، لكن ثاني أكبر عملة رقمية بالعالم بحاجة إلى محفزات قوية حتى تكتمل تلك المحاولات بالنجاح.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:50 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 294.10$ بارتفاع قدره 11.78$ بنسبة 4.2%،حيث سعر الافتتاح عند 282.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 295.17$ ،وأدنى سعر عند 280.00$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 6.4% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 3.7% ، لتتخلي عن مستويات 300$ سريعا.

وتحاول ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم من حيث القيمة السوقية العودة بالتداول مجددا أعلى 300$ ، لكنها بحاجة إلى محفزات قوية حتى تكتمل تلك المحاولات بالنجاح.

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أطلقت شركة "Token Card" هذا الأسبوع أول تطبيق للخدمات المصرفية البديلة القائمة على "الايثريوم" فى متجر تطبيقات ISO ،يتيح التطبيق للمستخدمين تخزين الأصول الرقمية وإرسالها واستلامها من خلال محفظة ذكية.

تأسست "Token Card" ومقرها لندن فى عام 2017 ،وتهدف إلى تقديم حل مصرفي باستخدام الايثريوم ،ونجحت الشركة فى جميع تمويل بحوالي 16.7 مليون$ ، منها 12 مليون$ تم جمعها فى أول 30 دقيقة من الطرح الأول ICO.

وبطاقة Token Card هي بطاقة خصم يمكن استخدامها فى ملايين المتاجر على مستوي العام ،وتعتمد البطاقة على تكنولوجيا الايثريوم لإنشاء نظام لا مركزي للمستخدمين حيث يمكنهم التحكم بسهولة فى أصولهم الرقمية.

ويمكن للعملاء تمويل بطاقاتهم الخاصة مع السماح من محافظ العقود المتوافقة مع العملة الرقمية الايثريوم.