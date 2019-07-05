شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، حيث لا يزال معظم المستثمرين ينظرون إلى العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وذلك بالرغم من الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 96.97نقطة الأعلى منذ 20 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.72 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.72 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، متأثرا بإغلاق الأسواق المالية الأمريكية لقضاء عطلة عامة فى البلاد بمناسبة عيد الاستقلال.

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ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكسب أسبوعي هو الأول خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تحسن عمليات شراء العملة الأمريكية مجددا كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، حيث يرى المستثمرين أن معظم العملات الرئيسية والثانوية تواجه ضغوط سلبية تفوق تلك التي تواجه العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

تواجه العملة الأمريكية مخاطر الحرب التجارية العالمية بالإضافة إلى ضعف وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ، وهو ما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي إلى الإعلان عن استعداده لخفض أسعار الفائدة لمواجهة تلك المخاطر المتزايدة.

ولذلك ارتفعت بالفترة الأخيرة وعلى نطاق واسع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 75 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6 % والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.