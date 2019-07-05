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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.22$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.26$،وسجلت الأعلى عند 15.33$ ، والأدنى عند 15.18$.
فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.2% ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع 15.45$ للأوقية ، بالتزامن مع تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.97 نقطة ، عاكسا صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.
يأتي ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال اجتماع هذا الشهر.
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 75 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6 % والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.
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