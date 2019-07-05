شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 6 جلسات بعد بيانات ألمانية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى عام ، وتراجعت الأسهم أيضا بعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 08:14 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1%، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى منذ تموز/يوليو 2018.

والمؤشر على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وبعد حالة من الارتياح لترشيح "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الست جلسات الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى عام بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر أسهم شركات الموارد الأساسية والشركات الصناعية قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بنسبة 1.8% و 1.5% على التوالي ، بسبب هبوط أسعار المعادن بالسوق العالمي ،وبعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا.

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.2% فى أيار/مايو ، فى أول انكماش خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بأقل من توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.1% ،وسجلت الطلبيات ارتفاعا بنسبة 0.4% فى نيسان/أبريل.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.2% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.3%.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وتعود الأسواق المالية الأمريكية للعمل بعد عطلة عامة فى البلاد يوم الخميس ،وحقق المؤشر يوم الأربعاء ارتفاعا بحوالي 0.8% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 2,995.84 نقطة.