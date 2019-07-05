شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى أسعار الذهب قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويظل التراجع محدودا قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية خلال هذا الشهر.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,413.90$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,415.93$،وسجلت أعلى مستوي 1,424.14$ ، وأدنى مستوي 1,412.19$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,437.71$ للأونصة ، وبفعل تباطؤ طلب الملاذ الآمن فى ظل صعود الأسهم العالمية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.93 نقطة ، عاكسا صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع هذا الشهر.

تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو بالمقارنة مع إضافة 75 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.6% والذي يعد أدنى معدل منذ عام 1969 ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 798.44 طن متري.