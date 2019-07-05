شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الهبوط بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف آفاق الطلب على الوقود ،وطغي ذلك على تأثير التوترات فى منطقة الشرق الأوسط بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

بحلول الساعة 08:14بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.45$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.71$،وسجل أعلى مستوي 56.92$ ،وأدنى مستوي 56.32$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 63.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.26$ ،وسجل أعلى مستوي 63.42$ ،وأدنى مستوي 62.94$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الخميس نسبة 1.15% ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي.

أججت مؤشرات التصنيع السلبية الصادرة هذا الأسبوع فى معظم أنحاء العالم ، المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف آفاق الطلب على الوقود.

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وتوقع بنك "باركليز" أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بأقل وتيرة له منذ عام 2011 ، بسبب التباطؤ الاقتصادي والحرب التجارية العالمية.

وخلال حزيران/يونيو الماضي ،خفضت معظم وكالات الطاقة والمؤسسات الدولية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام ،وأعاذت ذلك إلى تفاقم الحروب التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

من ناحية أخرى احتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة نقط إيرانية عملاقة فى جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل النفط إلى سوريا فى انتهاك صارخ لعقوبات الاتحاد الأوروبي ، فى خطوة أثارت غضب طهران ،والتي قد تصعد المواجهة مع الغرب .

وبعد اجتماعات رسمية مكثفة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء وافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين ومنهم روسيا ، على تمديد اتفاق خفض المعروض العالمي لمدة تسعة أشهر أخرى حتى آذار/مارس 2020 ، بهدف دعم الأسعار وتحقيق المزيد من التوازن بالسوق.

ونفذ تحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا لخفض الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو المنصرم.