شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي بصدد اختبار 10,000$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد الفشل فى التداول سريعا أعلى 12,000$ ، فى علامة تبدو قوية على استمرار سيطرت عمليات التصحيح على تعاملات أكبر عملة رقمية بالعالم ، حيث من المنتظر أن تختبر الأسعار الحاجز النفسي عند 10,000$ مرة أخرى.

وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول10,910$ بانخفاض قدره 234$ بنسبة 2.1%،حيث سعر الافتتاح عند 11,144$،وسجلت أعلى مستوي عند 11,269$ ،وأدنى سعر عند 10,769$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 6.9% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد الفشل فى التداول سريعا أعلى مستوي 12,000$.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 16 مليار$ إلى إجمالي 313 مليار$ ،مع هبوط معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

بعدما سجل البتكوين يوم 26 حزيران/يونيو أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 13,880$ على بعد خطوات قليلة من 14,000$ ، سيطرت عمليات التصحيح وجني الأرباح على تعاملات العملة الرائدة فى السوق.

الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار لأدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,614$ ، بما يعني حدوث تصحيح بلغ نسبة 30% ،وهو ما توقعه معظم خبراء التشفير بعد فترة من المكاسب القوية.

Advertisements

ومع هبوط الأسعار مجددا صوب الحاجز النفسي عند 10,000$ ، يبدو قويا أن عمليات التصحيح وتغطية مراكز شرائية لم تنتهي حتى الآن ، حيث تحتاج أكبر عملة رقمية بالعالم إلى محفزات جديدة تساعد فى استكمال مسار السوق الصاعد ،والارتفاع لمستويات قياسية جديدة خلال عام ونصف.

قال"مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال يوم الأربعاء إنه لن يبيع البتكوين فى المرة القادمة التي يصل فيها إلى 14,000$ ، متوقعا خطوة الصعود التالية ستكون إلى 20,000$.

استبعد مايك أن يصل سعر البتكوين لأعلى مستوياته على الإطلاق بصورة عاجلة ، وتوقع حدوث ذلك خلال منتصف أو نهاية الربع الرابع من هذا العام.

أعلنت بورصة CME يوم 28 حزيران/يونيو عبر توتير إن العقود الآجلة للبتكوين تظهر استمرار الاهتمام القوي من قبل مستثمري المؤسسات.

ووفقا لبيانات البورصة ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 26 حزيران/يونيو لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 6,069 عقد بما يعادل 30,345 بتكوين.

وفى نفس الإطار أعلنت بورصات "Binance " و "ErisX" هذا الأسبوع أنهما سيقدمان قريبا العقود المستقبلية للبتكوين.

وستبدأ بورصة "Bakkt" منصة التداول المؤسسة التي طال انتظارها ، فى اختبار العقود الآجلة للبتكوين يوم 22 من الشهر الجاري ،ومن المرجح أن تجذب المنصة الكثير من المستثمرين من المؤسسات ، حيث من المنتظر إن تقوم المنصة بتسوية عقودها باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.