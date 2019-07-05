شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت ضغط انخفاض عائدات السندات الحكومية الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط مخاوف انخفاض عائدات السندات الحكومية الأوروبية.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 07:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.1270$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1284$ ،وسجل الأعلى عند 1.1287$ ، والأدنى عند 1.1269$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنحو 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات تعافي مؤقتة من أدنى مستوى فى أسبوعين 1.1268$ المسجل فى اليوم السابق.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" حوالي 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال شهر ، تحت ضغط انخفاض عائدات السندات الحكومية الأوروبية.

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انخفضت تلك العائدات إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع ، تماشيا مع ارتفاع مستويات الديون العالمية ، فى ظل الاحتمالات القوية لتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

وفى أحدث علامة على أن الأسواق تستعد لخفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت قريب ، انخفض عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات يوم الخميس للمرة الأولى بنسبة سالب 0.4% عن معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى ،وبعد ثلاثة أيام من المحادثات الشاقة وافق زعماء أوروبا يوم الأربعاء على المرشحين لشغل المناصب العليا فى الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة ،ومن ضمن تلك المناصب اختيار "كريستين لاجارد" لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وإذا وافق البرلمان الأوروبي على هذا الترشيح ،فسوف تخلف "لاجارد" "ماريو دراغى " بعد انتهاء فترة ولايته فى نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ويقيم المستثمرين حاليا موقف "كريستين لاجارد" المستقبلي ،وهل تنضم سريعا إلى معسكر الحمائم ، بما يعني استمرار العمل على تخفيف السياسة النقدية الأوروبية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي فى منطقة اليورو.