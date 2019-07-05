شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي بينما لا يزال بصدد خسائر أسبوعية أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 107.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.82 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.89، بينما حقق الأدنى له عند 107.78.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 95.2 مقابل 95.9 في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات عند 95.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 75 ألف، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي والتي أظهرت تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وفقاً لمؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص، مقابل 41 ألف في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.