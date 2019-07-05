شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 21 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من آذار/مارس وسط ارتفاع الدولار للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.39% لتتداول حالياً عند 15.31$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.37$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.34$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 96.75 مقارنة بالافتتاحية عند 96.72.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 75 ألف، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

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ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي والتي أظهرت تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وفقاً لمؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص، مقابل 41 ألف في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الأسبوع الماضي لكون توقعات الأسواق الموسعة باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ليس بالضرورة تحقيقها، الأمر الذي حد من فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية في 30-31 تموز/يوليو الجاري.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أسقطت الشهر الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام.

وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.