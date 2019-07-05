شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأعلى له في أكثر من ثلاثة أشهر ويعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من آذار/مارس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1282 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1285 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1278، بينما حقق الأعلى له عند 1.1288.

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هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.3% مقابل 5.3%، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر تقلص العجز إلى 4.8 مليار يورو مقابل 5.0 مليار يورو في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في 49 عام عند 3.6% دون تغير يذكر عن أيار/مايو، وذلك وسط التوقعات بأن تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 75 ألف، وقراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2%.

ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي والتي أظهرت تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 102 ألف وفقاً لمؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص، مقابل 41 ألف في أيار/مايو، دون التوقعات عند 140 ألف، ونود الإشارة، لكون تقرير سوق العمل للولايات المتحدة يعد من ضمن التقرير الهامة التي تعد ذات ثقل على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.