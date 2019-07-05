الان تتابع “الصندوق العقاري” ينظم ورشة للتعريف ببرنامج القرض المدعوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عسير - الخليج 365

نظم صندوق التنمية العقارية ورشة عمل تعريفية عن برنامج القرض العقاري المدعوم على هامش معرض سكني إكسبو عسير، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس بمركز الملك فهد الثقافي “المفتاحة” بمدينة أبها، وسط حضور مستفيدو وزارة الإسكان والصندوق.

حيث بين منصور الغياض مدير قسم تطوير المنتجات أن تنظيم الورشة التعريفية لزوار معرض سكني إكسبو عسير جاءت بهدف تعريفهم بالبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق العقاري والإجابة على استفساراتهم، وكيفية الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية من خلال معرض سكني.

وأوضح أن الورشة تطرقت لتعريف المستفيد ببرنامج القرض العقاري المدعوم ومبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة، ومبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، وخدمة تخفيض الدفعة المقدمة، بالإضافة إلى الخدمات الآخرى مثل خدمة أعرف دورك وخدمة عجلها.

وأضاف، أن برنامج القرض العقاري المدعوم يتيح للمستفيدين الاستفادة من عدة خيارات منها شراء وحدة سكنية جاهزة، تمويل البناء الذاتي التمويل وشراء وحدة سكنية على الخارطة أو من مشاريع وزارة الإسكان ، تمويل برهن العقار، تحويل التمويل العقاري القائم إلى برنامج القرض العقاري المدعوم، مشيراً إلى أن التنوع في الخيارات السكنية يأتي بهدف تلبية كافة الخيارات حسب رغبة المستفيدين لتملك السكن.

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وأوضح، أن معرض سكني المقام حالياً في منطقة عسير يأتي لتعريف المستفيدين بالخيارات التمويلية والسكنية، ويمكن الزائر تحت سقف واحد التجول والتعرف على أفضل الحلول التمويلية من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المعرض كما عرف بالآلية الجديدة للدعم السكني بعد تعديلها ليشمل الدعم أكبر فئة من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

من جهته عرف تركي الدهمش مدير إدارة المستشار العقاري زوار معرض سكني بخدمة المستشار العقاري قائلا” هي أداة تفاعلية تربط مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان مع الجهات التمويل”، بهدف تحليل السجل الائتماني للمستفيد التي تسرع من حصوله على القرض التمويلي السكني المدعوم.

ويوفر المستشار العقاري أفضل الحلول التمويلية التي تسهل علي المستفيد متابعة طلبه حتى استكمال توقيع عقد الدعم السكني والتمويلي، موضحاً أن معرض سكني عسير أتاح لزواره الاستفادة من 25 مستشار عقاري من الشباب السعوديين المؤهلين لتقديم استشاراتهم التمويلية والسكنية بعد تحليل حالة المستفيد الائتمانية ومساعدته في معرفة الحلول التمويلية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل التوجه لهم.

وأضاف خلال حديثه في الورشة التعريفية أنه يمكن الاستفادة من خدمة المستشار العقاري من خلال المعارض التي يتم تنظيمها في مختلف مناطق المملكة أو بالدخول على برنامج سكني ، وكذلك التطبيق على الأجهزة الذكية، كما يتواجد المستشارين العقاريين في فروع صندوق التنمية العقارية وكذلك عبر مراكز الاتصال.

يذكر أن معرض سكني إكسبو انطلقت فعالياته أمس الخميس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، في مركز الملك فهد الثقافي “المفتاحة” بمدينة أبها ويستمر خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو الحالي، بمشاركة عدد من الجهات التمويلية والسكنية.