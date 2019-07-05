تراجع أسعار النفط اليوم بنسبة 1 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:27 مساءً, 5 يوليو 2019 م المناطق - واس تراجع سعر برميل النفط الخام عقود برنت بنسبة 0.1% اليوم إلى 63.25 دولارًا أمريكيًا وانخفض سعر برميل نفط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.1% إلى 56.72 دولاراً أمريكياً.

وعزا محللون سبب ذلك التراجع عموماً إلى التوتر في إقليم الشرق الأوسط الذي قدم بعض الدعم لأسعار النفط الخام ليقاوم بذلك إثر الضغوط الدولية.

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