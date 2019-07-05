شكرا لقرائتكم خبر عن إينى: محادثات بشأن منشأة الغاز الطبيعى المسال بدمياط وتوقعات بعملها هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لإيني الإيطالية، اليوم الجمعة إنه يجرى محادثات بشأن منشأة للغاز الطبيعي المسال بدمياط المصرية ويتوقع عملها قريبا هذا العام.

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