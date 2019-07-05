الاقتصاد

تعرف على أسعار البنزين فى دول أمريكا الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات نشرها موقع globalpetrolprices عن أسعار البنزين فى دول أمريكا الشمالية، وذلك فى آخر تحديث له يوم الأول من شهر يوليو الجارى وجاءت الأسعار للتر البنزين الواحد  كالتالى:

بلغ سعر لتر البنزين فى كوبا 09. دولار ، هايتى 61. دولار ، بانما 79. دولار، والولايات المتحدة 81. دولار، ترينداد 85. دولار، جواتيمالا 89. دولار، نيكارا 1.00 دولار، هندوراس 1.01 دولار، كندا 1.07 دولار، المكسيك 1.08 دولار، جاميكا 1.16 دولار، كوستاريكا 1.17 دولار، جمهورية الدومينيكان 1.17 دولار ، جرانيدا 1.25 دولار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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