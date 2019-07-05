شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 5-7-2019 بقيمة جنيه واحد، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالمياً بشكل طفيف.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 650 جنيها للجرام عيار 18 سجل 556 جنيها للجرام عيار 24 سجل 743 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5200 جنيها أوقية الذهب 1413 دولار
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.