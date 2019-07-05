الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بزيادة تصل إلى 34%

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.

وبلغت نسبة الارتفاع ما بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك الثلاثة التي حددها مجلس الوزراء.

وارتفع سعر الشريحة الأولى (من صفر – 30 متر مكعب) بنحو 34.3% إلى 235 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 175 قرشا عند آخر زيادة للغاز في يوليو 2018.

Advertisements

وزاد سعر الشريحة الثانية (ما يزيد عن 30 متر مكعب – 60 متر مكعب ) بنسبة 24% لتسجل 310 قروش لكل متر مكعب، مقابل 250 قرشا.

كما ارتفع سعر الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60 متر مكعب) بنسبة 20% لتصل إلى 360 قرشا لكل متر مكعب، مقابل 300 قرش قبل الزيادة.

وبحسب تقرير لوزارة البترول، صدر الأسبوع الماضي، فإنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية.