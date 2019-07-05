31.6 مليار ريـال صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام

الماطق - الرياض

ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة، التي تمت في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 422 في المائة لتبلغ 31.61 مليار ريال، مقابل 6.06 مليار ريال في النصف الأول من 2018.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن سبب نمو الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من 2019، يعود إلى انضمام سوق الأسهم السعودية الرئيسة “تاسي” للمؤشرات العالمية، حيث دخلت صناديق أجنبية تابعة للمؤشرات العالمية وهي فوتسي راسل ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة ومؤشر “إم. إس. سي. آي”.

وتم خلال النصف الأول من العام الجاري 1251 صفقة خاصة، موزعة على 79 شركة نفذت على 782.12 مليون سهم قيمتها نحو 31.61 مليار ريال.

وبتوزيع الصفقات الخاصة على القطاعات يتضح أن “البنوك” هو القطاع المستهدف من قبل الأجانب، حيث استحوذ على 47.6 في المائة من قيمة الصفقات الخاصة ونحو 47.4 في المائة من عدد الأسهم التي تمت على الصفقات الخاصة.

وبلغ عدد الصفقات الخاصة التي تمت على قطاع “البنوك” 371 صفقة خاصة، قيمتها 15.04 مليار ريال، بعدد أسهم 370.34 مليون سهم، حيث تمت على 12 بنكا “البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية كافة”.

تلاه قطاع “البتروكيماويات” بـ259 صفقة خاصة تمت على عشر شركات من أصل 14 شركة، بقيمة 6.78 مليار ريال على نحو 96.01 مليون سهم.

وبهذا استحوذ كل من قطاعي “البنوك” و”البتروكيماويات” على نحو 69.0 في المائة من قيمة الصفقات الخاصة للنصف الأول من 2019، وعلى نحو 59.6 في المائة من عدد الأسهم التي تمت عليها صفقات خاصة، وعلى نحو 50.4 في المائة من عدد الصفقات الخاصة.