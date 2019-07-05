الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز ... ٦٥ جنيها للمنزلي و١٣٠ للتجاري

رفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية اليوم الجمعة، وذلك ضمن الزيادات الجديدة لـأسعار البنزين والسولار والتي تم إقرارها اليوم. وجاءت الزيادة في أسعار الأسطوانات كالتالي: ٦٥ جنيها بدلا من ٥٠ جنيها للأسطوانة المنزلي و١٣٠ جنيها للتجاري بدلا من ١٠٠ جنيه. وجاءت اسعار الوقود الجديدة كالتالي:

بنزين 95: سعر اللتر 9 جنيهات بدلا من 7.75 قرش.

بنزين 92: سعر اللتر 8 جنيهات بدلا من 6.75 قرش.

بنزين 80: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

السولار: سعر اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5.50 قرش.

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