"الدار العقارية" تطلق برنامج التأجير المنتهي بالتملك في مشروع "وست ياس"

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت اليوم شركة الدار العقارية ("الدار") عزمها إطلاق برنامج تأجير منتهي بالتملك لعدد محدود من الوحدات في مشروعها السكني "وست ياس" الذي يتمتع بإطلالات على غابات القرم المحيطة بجزيرة ياس.

ويتيح البرنامج للعملاء زيادة نسبة مليكتهم في الوحدات المشمولة بالبرنامج خلال فترة تمتد لخمس سنوات عبر سداد دفعات إيجار بقيمة 220 ألف درهم إماراتي سنوياً، حيث سيتم تحويل كامل أقساط الإيجار المسددة إلى حصص ملكية في الفيلا المستأجرة مع نهاية فترة الخمس سنوات. وبالإضافة إلى رسوم الإيجار السنوية، يتعين على العملاء سداد رسوم إدارة ثابتة بقيمة 15 ألف درهم إماراتي سنوياً على مدى فترة البرنامج.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "أطلقنا برنامج التأجير المنتهي بالتملك في مشروع ’وست ياس‘ بهدف تمكين عموم العملاء من تملك الفلل خلال فترة سكنهم في هذا المجمع السكني المتكامل. وقد جاء إطلاقه نتيجة إدراكنا لوجود طلب حقيقي على برامج التملُّك المرنة التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في المجمعات السكنية الراقية مثل ’وست ياس‘، لا سيّما وأنّ جزيرة ياس أصبحت إحدى أبرز وأشهر الوجهات العصرية الرائدة في أبوظبي وأكثرها جذباً للسكان والسياح والمستثمرين. وبدورنا، نسعى إلى تعزيز مكانة هذه الوجهة المتميزة واستقطاب المزيد من السكان لتملك المنازل والعيش والاستقرار فيها".

ويضم مشروع "وست ياس" ما يزيد على 1,000 فيلا مكونة من 4 و 5 غرف نوم، وتتراوح مساحاتها ما بين 488 و580 متراً مربعاً، وقامت شركة الدار بتصميمها وبنائها وفق أعلى المعايير مع إضفاء لمسات مخصصة لتلبية المتطلبات الفردية للعملاء. ويوفر المشروع سلسلة من المرافق ووسائل الراحة بما في ذلك مدرستين، وثلاثة مساجد، ومرافق رياضية، ومراكز لمحلات البيع بالتجزئة، ومركز مجتمعي، بالإضافة إلى المتنزهات والحدائق الغنّاء في الفضاءات المفتوحة. وقد بدأ تسليم وحدات المشروع في أواخر عام 2018.

ويمتاز "وست ياس" بقربه من "ياس مول" والعديد من مرافق التسلية والترفيه في جزيرة ياس بما في ذلك ياس ووتروورلد، وحلبة مرسى ياس، وياس مارينا، وياس لينكس، وعالم فيراري أبوظبي، وميدان دو، بالإضافة إلى خيارات المطاعم والمقاهي في الفنادق الموجودة على الجزيرة.