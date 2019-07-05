شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: "أبوظبي التجاري" قد يسرح ألفي موظف بعد الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن بنك أبوظبي التجاري قد يسرح نحو ألفي موظف من موظفيه بعد الانتهاء من عملية الاندماج مع بنك الهلال وبنك الاتحاد الوطني خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت الوكالة أن العدد المذكور هو ضعف العدد الذي كان متوقعاً من قبل.

وفي يناير الماضي، كان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن أن الاندماج سيخفض التكاليف السنوية بـ167 مليون دولار. وقد خلق الاندماج خامس أكبر مصرف في الخليج من حيث الأصول، وقيمتها 114 مليار دولار.

يشار إلى أن عدد موظفي البنوك الثلاثة وفقا للوكالة بلغ 8.5 ألف موظف قبل الاندماج.