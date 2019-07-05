شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة شراء اثنين من أكبر صناديق "أبراج" تقترب من النهاية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر مطلعة إن شركة أكتيس التي تتخذ من لندن مقرا لها، حصلت الأسبوع الماضي على 75% من دعم المستثمرين للاستحواذ على صندوق أبراج القابضة للأسهم الخاصة بـ1.6 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن الصندوق الثاني هو الصندوق الإفريقي التابع أيضا لأبراج الذي من المرجح أن يستحوذ عليه بقيمة 990 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

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يذكر أن الصفقة النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد وقد تستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل لإكمالها.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".