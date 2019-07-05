شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الأهلي للتكافل" تُوصي بعدم توزيع أرباح لدعم المركز المالي للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية لعام 2018، وذلك بهدف دعم المركز المالي للشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إنه سيتم عرض التوصية في اجتماع الجمعية العامة القادم للموافقة عليها.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في أرباح الربع الأول بنسبة 51% إلى 3.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.9 مليون ريال عن الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 48.04% على الرغم من ارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين وحملة الوثائق للربع الحالي وذلك بنسبة 619.35% و 7.30% على التوالي.

كذلك إرتفعت المصروفات العمومية والإدارية للربع الحالي بنسبة 20.34% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يعزى أساسا إلى تفعيل خطة التوسع لقنوات البيع المباشر.