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شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العربي الوطني" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 750 مليون ريال سعودي.
وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.
ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 14 يوليو الجاري، على أن يتم التوزيع في 24 يوليو الجاري.
وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 650 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 65 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 850 مليون ريال.
وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 920.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 816.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.
وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.5% ناتج بشكل رئيس من الارتفاع في دخل العمولات الخاصة، المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ودخل توزيعات الأرباح.
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