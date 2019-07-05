شكرا لقرائتكم خبر عن "المطرفي" رئيساً تنفيذياً جديداً لـ "المتقدمة للبتروكيماويات" بدلاً من "القرعاوي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استقالة رئيسها التنفيذي، المهندس عبدالله بن مقبل القرعاوي، من منصبه، ليسري مفعولها اعتباراً من 6 أغسطس المُقبل، نظراً لقرب إنتهاء عقده.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه القرعاوي سيستمر في تقديم الدعم لمجلس الإدارة، بوصفه مستشاراً رئيسياً، وذلك حتى الثلاثين من نوفمبر عام 2019، إضافةً إلى استمراره كعضو في مجلس إدارة الشركة حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في الثلاثين من شهر سبتمبر عام 2019.

Advertisements

وبحسب البيان، أصدر مجلس إدارة المتقدمة قراراً بتعيين المهندس فهد بن سالم المطرفي، الذي يشغل حالياً وظيفة نائب الرئيس للشئون الفنية بالشركة، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة اعتباراً من 6 أغسطس المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 162 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 97.55 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الأول يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%. كذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.