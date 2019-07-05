شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" توقع اتفاقية مبدئية لإدارة صندوق عقاري استثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها لاتفاقية مبدئية مع شركة الرياض المالية بخصوص إدارة الصندوق العقاري الاستثماري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة المزمع تطويره ضمن مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المنطقة الجنوبية المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تُمهد للعقد النهائي لإدارة الصندوق الذي سيتم إعداده على ضوء هذه الاتفاقية التي شملت بصورة مبدئية أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف ومدة الصندوق ونطاق العمل وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق ولجان التطوير واختيار المطور الرئيسي وتعيين مقاول المشروع والتي سيتم تفصيلها والاتفاق عليها ضمن العقد النهائي.

ويهدف المشروع لنقل التجارب العالمية للمشاريع المشابهة المرتبطة بمحطات النقل بالقطارات وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن المشروع يهدف للاستفادة من مخرجات رؤية المملكة الطموحة 2030 لزيادة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين كمحفز رئيسي لتعظيم قيمة المشروع الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاثة مكونات رئيسية.

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ويتمثل المكون الأول في تطوير فندق وشقق فندقية فئة 3 و4 نجوم بما يقارب عدد 300 وحدة فندقية، ويضم المكون الثاني أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع، وفيما يتعلق المكون الثالث بمواقف حافلات تتصل مباشرة بمحطة القطار ومخصصة لمستخدمي المحطة وسيارات النقل العام بالإضافة لدورين مواقف سيارات لخدمة الفندق والمناطق التجارية بالمشروع للاستفادة من تكامل قطاعات الضيافة والأسواق والنقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 19.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي سارة بلغ 13.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية والأراضي.