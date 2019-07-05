الأوقاف: بناء ألف شقة للفقراء بتكلفة 30 مليون جنيه

قالت وزارة الأوقاف، إنه يجري إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بموجبه وزارة الأوقاف المصرية بتأثيث ألف شقة تأثيثا كاملا بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال الدور الاجتماعي المتنامي لوزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ورعاية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ومن خلال النقلة النوعية في تنمية موارد الوزارة الذاتية وتوظيفها في تحقيق أغراضها ومقاصدها الشرعية والوطنية وخدمة المجتمع.

وأضافت: تنفذ الشقق بمعرفة وزارة التضامن وفق البروتوكول الذي سيتم توقيعه في هذا الشأن، ويتم تنفيذه بواقع ٢٠٠ شقة شهريا بداية من أغسطس ٢٠١٩.