شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات مستفيدة من ترشيد دعم الوقود..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ترشيد دعم الوقود البداية الحقيقة، لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقين، وما يتم توفيرة من دعم الوقود، يتم توجية لعدد من القطاعات الهامة، والتى كانت كالتالى ..
1-قطاع الصحة .
3-المستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه.4- برامج تكافل وكرامة .
5- أصحاب المعاشات .6-معاش الضمان الاجتماعى.
7- 76 مليون مستفيد من زيادة مخصصات بطاقات التموين .8- قطاع الإجور وزيادة المخصصات له لـ301 مليار جنيه .
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