شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات مستفيدة من ترشيد دعم الوقود..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد ترشيد دعم الوقود البداية الحقيقة، لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقين، وما يتم توفيرة من دعم الوقود، يتم توجية لعدد من القطاعات الهامة، والتى كانت كالتالى ..

1-قطاع الصحة .

Advertisements

2-قطاع التعليم .

3-المستفيدون من تطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه.

4- برامج تكافل وكرامة .

5- أصحاب المعاشات .

6-معاش الضمان الاجتماعى.

7- 76 مليون مستفيد من زيادة مخصصات بطاقات التموين .

8- قطاع الإجور وزيادة المخصصات له لـ301 مليار جنيه .