شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة العراقى يعلن شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى شراء قرابة 4 ملايين طن من القمح المحلى مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتى من ذلك المحصول الاستراتيجى.
وقال الوزير فى بيان نقله المتحدث الإعلامى باسم الوزارة "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هى أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".
وكان العانى قد أعلن بدء الموسم التسويقى فى 15 أبريل الماضى، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة العراقى يعلن شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.