الاقتصاد

وزير التجارة العراقى يعلن شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى شراء قرابة 4 ملايين طن من القمح المحلى مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتى من ذلك المحصول الاستراتيجى.

وقال الوزير فى بيان نقله المتحدث الإعلامى باسم الوزارة "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هى أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".

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وكان العانى قد أعلن بدء الموسم التسويقى فى 15 أبريل الماضى، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.

 

 

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